Asia Argento "recevait des photos de Jimmy nu depuis ses 12 ans"

Dans un communiqué officiel, près d'une semaine après les révélations du New York Times, Rose McGowan s'est désolidarisée d'Asia Argento dans l'affaire de l'agression sexuelle sur mineur qui agite l'entourage de l'actrice italienne. Cette dernière aurait abusé d'un acteur et musicien de 17 ans au moment des faits, Jimmy Bennett, puis lui aurait versé une somme d'argent (380 000 dollars) pour s'éviter des poursuites judiciaires.

Proche d'Asia Argento avec le mouvement #MeToo dont elles étaient les figures de proue, Rose McGowan a longuement réagi à l'affaire. "Beaucoup de gens pensent que parce que nous avons été proches dans la vie de l'autre cette dernière année, peut-être que je suis liée à cette affaire, voire que je suis complice. Ce n'est pas le cas", a lâché d'entrée l'ex-star de Charmed, avant de dresser le portait de l'actrice italienne. "Asia est une personne qui comprenait mon traumatisme, mieux que quiconque", assure Rose qui, comme elle, a été victime d'Harvey Weinstein.

Elle ne lui a jamais envoyé de message pour lui dire que c'était inapproprié

"Puis tout a changé. En un instant", poursuit Rose McGowan, qui dit avoir reçu des messages du top non binaire qu'elle fréquentait, Rain Dove. Et l'homme en sait beaucoup. "Asia lui a dit qu'elle avait couché avec Jimmy Bennett. Rain m'a aussi dit qu'elle recevait des photos de Jimmy nu depuis ses 12 ans. Elle n'a jamais rapporté ça aux autorités, à ses parents et elle ne l'a pas bloqué sur les réseaux sociaux. Elle ne lui a jamais envoyé de message pour lui dire que c'était inapproprié", révèle Rose, ajoutant qu'il y a d'autres détails qu'elle ne peut révéler pour le bien de l'enquête.

On apprend alors que les révélations de TMZ sont en partie liées à l'action de Rain Dove. En effet, ce dernier est allé voir la police pour confesser ce qu'il savait. "48 heures plus tard, tout était dans la presse", écrit la comédienne en évoquant les textos et les photos compromettantes. "C'est triste de perdre une amie mais ce qui est encore plus triste, c'est ce qui est arrivé à Jimmy Bennett", poursuit-elle, avant de conclure en s'adressant directement à son ancienne complice : "Asia, tu étais mon amie. Je t'ai aimée. Tu as dépensé et risqué beaucoup pour soutenir le mouvement MeToo. J'espère vraiment que tu trouveras ton chemin vers la réhabilitation et l'amélioration. Tout le monde peut s'améliorer, j'espère que toi aussi. Fais ce qu'il y a à faire. Sois honnête et juste."

Asia Argento, qui vient d'être définitivement virée de l'édition italienne du X Factor dont elle était jurée, n'a pas répondu.