Astérix : Alain Chabat dément réaliser un nouvel épisode

Avec plus de 14 millions d'entrées, Mission Cléopâtre, l'Astérix qu'Alain Chabat avait réalisé en 2002 est de loin celui qui a conquis le plus le coeur du public et de la presse. La rumeur voulait que l'ex-Nul revienne aux commandes du prochain épisode des aventures du Gaulois. Cependant, le comédien a remis les pendules à l'heure auprès de Nice-Matin et cela ne va pas plaire à ses nombreux fans...

"Tourner un nouvel Asterix n'est pas dans mes projets, assure-t-il, même si j'ai pris un tel plaisir à faire le premier que je pourrais en tourner 15. Je n'ai pas, non plus, l'intention de faire La Cité de la peur 2, rassurez-vous", rajoute l'acteur et réalisateur.