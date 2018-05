Astrid Veillon (Tandem) : Les raisons de sa grande discrétion...

Dans Tandem, dont France 3 diffuse le début de la deuxième saison ce mardi 22 mai 2018, Astrid Veillon incarne une policière menant l'enquête avec son collègue et ex-mari (à l'écran) Stéphane Blancafort. La comédienne se livre sur ce come-back et sur les raisons de sa discrétion.

Nettement moins présente dans le métier depuis une petite dizaine d'années, Astrid Veillon n'éprouve aucune aigreur bien au contraire ! "J'ai quitté Paris, je suis devenue plus discrète. Au début de ma carrière, j'étais dévouée corps et âme à ce métier si chronophage. On craint de tomber dans l'oubli, de ne plus tourner, de ne pas être reconnu... J'ai longtemps été portée par la peur. À 21 ans, avec Extrême Limite, j'ai été prise dans une folie médiatique qui me correspondait, j'en avais besoin. Avec la maturité, le fait de fonder une famille, d'avoir un fils mes centres d'intérêt se sont déplacés", confie-t-elle à Télé Loisirs.

Astrid Veillon, qui a donné naissance en 2010 à un petit Jules, n'a donc pas été inactive ces dernières années. "J'ai fait énormément de théâtre et beaucoup écrit. C'est peut-être moins visible, mais en termes d'épanouissement, je m'éclate deux fois plus", clame-t-elle. Aujourd'hui, la star multiplie les allers et retours entre les plateaux de tournage et sa résidence d'Aix-en-Provence.

Thomas Montet