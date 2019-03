Attentat de Christchurch : Chelsea Clinton prise à partie par des étudiants

Vendredi 15 mars, quelques heures après l'attentat de Christchurch (qui a visé la mosquée al Nour dans le centre-ville, où 41 personnes ont péri, et une seconde en banlieue, à Linwood, où sept personnes sont mortes. Une 49e victime a succombé à l'hôpital), New York organisait une veillée. Chelsea Clinton y a passé un sale quart d'heure...

Comme le rapporte le site du New York Post, la fille de l'ancien président démocrate Bill Clinton et de l'ex-Secrétaire d'état Hillary Clinton, a été prise à partie par des étudiants de la New York University. Chelsea (39 ans), actuellement enceinte de son troisième enfant, était présente pour participer à la veillée et on lui a reproché de récents propos. "Ce qui vient de se passer c'est le résultat d'un massacre causé par des gens comme vous et les mots que vous prononcez à la face du monde. Les 49 personnes sont mortes à cause de votre rhétorique", lui a reproché une étudiante, Leen Dweik.

Chelsea Clinton, qui a essayé de calmer le jeu et s'est excusée que des gens puissent "ressentir cela", s'est vue reprocher de récentes déclarations contre Ilhan Omar, représentante démocrate du Minnesota au Congrès et musulmane. Une des figures des dernières élections aux États-Unis. La fille de l'ancien couple présidentiel avait tweeté que l'élue tenait "un langage antisémite". Des étudiants lui ont alors grossièrement reproché de participer à une forme d'islamophobie médiatique.

Les motivations du tireur Brenton Tarrant sont expliquées dans son manifeste de 74 pages intitulé Le grand remplacement, dans lequel il dit notamment s'alarmer de la présence et de la place de plus en plus importante des musulmans dans les villes occidentales ainsi que dans les administrations. Il a été inculpé pour meurtre ce samedi 16 mars 2019.