Attentat de Londres: Une star de La Belle et La Bête a connu le policier décédé

Mais l'acteur américain n'était pas le seul à avoir connu, ne serait-ce que furtivement, ce policier très apprécié. Ainsi quelques minutes avant le drame, une touriste américaine faisait comme de nombreux anonymes de passage à Westminster : elle a pris une photo avec un policier devant le célèbre édifice britannique. Sur le cliché, Staci Martin affiche un grand sourire aux côtes du chaleureux policier qui, 45 minutes plus tard, allait perdre la vie, poignardé par le terroriste. "C'est ma première fois à Londres et je vois son chapeau et je me dis 'et si je prenais une photo de lui avec son chapeau', a-t-elle raconté à ABC News. Je suis allée vers lui et je lui ai demandé' ça ne vous dérange pas si je prends une photo ?'. Il a répondu 'pas de problème', il a été très sympathique."

Keith Palmer était effectivement un homme très souriant, aimant et généreux, comme l'a dépeint sa femme de 34 ans, Michelle Palmer. "On se souviendra de Keith comme d'un père [il a une petite fille de 5 ans, Amy, NDLR] et d'un mari merveilleux. Un fils, un frère et un oncle aimant. Un supporter de longue date de Charlton FC. Dévoué à son métier et fier d'être un officier de police, brave et courageux. Un ami pour tous ceux qui l'ont connu. Il nous manquera profondément. Ses amis et la famille sont choqués et dévastés par sa perte."