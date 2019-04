Aude (L'amour est dans le pré), fin du congé mat' : Moment câlin avec son fils

Mi-février, Aude – déjà maman d'une petite Louanne, née d'une précédente relation – se confiait sur son accouchement. "Ça a été super rapide. En trois heures, c'était fait et j'avais l'impression de me sentir comme avant d'être enceinte. Le top quoi !", a-t-elle raconté sur Instagram. Elle a ensuite révélé que son fils était "un peu impatient en ce qui concerne le biberon" et qu'il était "super tonique et plein d'énergie".

Interviewée par Télé Star en novembre dernier, Aude a indiqué que son médecin l'avait arrêtée très tôt à cause des contraintes particulières que sa profession implique : "J'ai vraiment eu peur d'accoucher à cinq mois de grossesse. Heureusement, mon père et Christopher ont pris le relais pour les tâches trop physiques. Je n'ai pas le droit de conduire le tracteur par exemple."