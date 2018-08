Aude (L'amour est dans le pré) : Le moment "le plus angoissant" qu'elle a vécu

Hier (lundi 20 août 2018), M6 lançait enfin son émission phare L'amour est dans le pré pour une treizième saison qui s'annonce chargée en émotion. En effet, après le portrait des quatorze agriculteurs que les téléspectateurs ont pu découvrir en janvier dernier, il est temps pour eux d'ouvrir leurs courriers et de passer l'étape du speed dating dans les premiers épisodes. Un moment souvent stressant pour les candidats, mais il y en a une pour qui tout allait très bien. Il s'agit d'Aude, une personnalité solaire qui a déjà séduit par sa joie de vivre.

Lors de la conférence de presse du programme au siège d'M6, cette productrice de lait a accepté de se confier sur sa rencontre avec ses prétendants : "C'est un moment particulier. Ce n'est pas dans ma nature de stresser mais je me suis dit 'c'est une étape'. Je savais à peu près comment ça fonctionnait et on verrait bien", déclare-t-elle sereine avant de dévoiler ce qui l'a vraiment gênée lors du tournage : "Le moment le plus stressant pour moi ce n'était pas le speed dating, c'était l'annonce de qui j'allais choisir parmi les prétendants. C'était le moment le plus angoissant. J'ai hésité sur la moitié finalement. Il y en avait huit qui sont venus sur dix que j'avais choisi."

D'une nature peu stressante, c'est bien le cas de le dire puisqu'Aude a également bien vécu son portrait et le fait de se révéler aux yeux du grand public. Un passage obligé qui en intimiderait plus d'un : "J'ai complètement zappé les caméras, c'était une discussion entre moi et Karine, comme avec ma meilleure amie. Mais je ne me faisais pas trop d'idées non plus, je suis quelqu'un qui vit les choses comme elles se présentent."

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com.