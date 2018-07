L'amour est dans le pré 2018: Larmes et coups de coeur dans les premières images

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de L'amour est dans le pré ! La chaîne M6 vient enfin de révéler la date de lancement de la treizième saison du programme de dating. Ainsi, vous pourrez découvrir les aventures des agriculteurs en quête d'amour dès le lundi 20 août prochain.

Les premiers épisodes tourneront, comme d'habitude, autour de l'ouverture des courriers et des rencontres avec les prétendants que les candidats auront sélectionnés. Au vue des premières images de la saison, les téléspectateurs feraient bien de se préparer car, cette année, l'émission s'annonce chargée en émotions : coup de coeur, larmes et fous rires seront au rendez-vous.

Plus que quelques semaines donc avant de retrouver sur nos écrans les candidats Aude, Aurélia, Émeric, Jean-Claude, Thierry, Vincent, Guy, Samuel, Patrice, Jacques, Thomas, Raoul, Daniel et Éric dans leur quotidien champêtre.

En plus de régaler tous les aficionados de l'émission, M6 fait également plaisir à Karine Le Marchand qui s'impatientait sérieusement de voir son programme un jour diffusé. En attendant, l'animatrice passe le temps à teaser d'ores et déjà les candidats de la saison 14... On n'est pas sorti de l'auberge !