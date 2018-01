L'amour est dans le pré 2018 : Emeric séducteur, Eric coquin, Patrice émeut...

Et c'est parti ! Ce 15 janvier 2018, M6 nous donne rendez-vous avec la 13e saison de L'amour est dans le pré. Cette année, quatorze célibataires, deux femmes et douze hommes, âgés de 31 à 57 ans, tenteront de trouver l'amour devant les caméras.

Ce lundi, Karine Le Marchand nous a proposé de faire la connaissance des 7 premiers agriculteurs de la saison, Daniel, Aurélia, Patrice, Emeric, Guy, Eric et Raoul. Qui sont-ils ? La suite est faite pour vous.

Daniel

Daniel a 47 ans. Il est éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Daniel est un amoureux de la nature... et il lui arrive même fréquemment de se promener nu dans son jardin afin d'aller uriner. C'est son petit bonheur ! Côté coeur, Daniel a connu une tragédie puisque sa compagne est décédée dans un accident de voiture lorsqu'il avait 19 ans. Elle était enceinte de 8 mois et il a mis 7 ans à s'en remettre. Il est aujourd'hui très proche de sa nièce Cécile (avec qui il entretient une relation père-fille) mais n'est pas très entouré... Il a le sentiment d'avoir été toujours lâché dans les moments difficiles. Sa dernière amoureuse, il l'avait draguée par téléphone alors qu'elle le démarchait pour des produits surgelés. Il assure n'avoir eu que des copines jolies !

Si vous souhaitez entrer en contact avec Daniel : L'amour est dans le pré - Daniel - TSA 21234, 75070, Paris Cedex 02.

Aurélia

Aurélia a 36 ans, elle est maman de deux enfants. Elle est à la tête d'une ferme pédagogique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ancienne prof d'anglais - comme Aude ! -, Aurélia a repris la ferme familiale. Le père de ses enfants n'a pas supporté la vie à la campagne et s'en est allé il y a 5 ans. Elle recherche aujourd'hui un homme capable d'adopter son mode de vie et qui soit très bricoleur ! Elle ne désespère pas de finir la maison qu'elle avait commencé à construire il y a quelques années... avant sa rupture. Elle recherche un homme de caractère mais doux, quelqu'un de protecteur qui la rassure. Aurélia n'aime pas les hommes minces et il faut qu'il soit plus grand qu'elle (1m74) !

Patrice

Patrice a 50 ans. Il est osiériculteur et vannier dans la région Centre-Val de Loire. Le charmant quinqua ne s'en cache pas, c'est un grand timide. Il était même le bouc-émissaire de ses camarades lorsqu'il était enfant... Il combat cette timidité aujourd'hui en s'essayant à l'accordéon et en allant danser en boîte de nuit avec ses amis. Il est amoureux de la musique, il adore Jean-Jacques Goldmann, Michel Delpech... Il n'a jamais vécu avec une femme. Il veut aujourd'hui une relation avec quelqu'un de romantique, agréable, avec un tempérament comme le sien.

Emeric

Emeric a 32 ans. Il est pépiniériste et apiculteur en Bretagne. C'est après un virage à 180° que ce titulaire d'un master en histoire et géographie qui se destinait à l'enseignement a décidé de prendre la clé des champs, notamment en travaillant dans des exploitations porcines. C'est sa soeur et son beau-frère qui l'ont inscrit à l'émission... Il faut dire que le jeune homme a eu du mal à se remettre d'une séparation douloureuse. Il a une petite fille qui s'appelle Marine (6 ans) dont il a la garde une semaine sur deux. Il est très sportif et recherche une femme qui l'est aussi... et si elle aime le ski, c'est encore mieux. Il ne vit pas dans son exploitation mais en ville, avec une vue sur mer. Idéalement, il aimerait avoir d'autres enfants...

Guy

Guy a 57 ans. Il est éleveur de brebis et charcutier en Occitanie. Les journées de Guy sont bien remplies mais il est prêt à faire une place dans sa vie pour une femme. Il désire avant tout trouver le grand amour, celui qu'il attend depuis si longtemps. C'est sa petite fille qui l'a inscrit à l'émission. Il est d'un tempérament hyperactif et recherche une femme aussi énergique que lui. Il sera à la retraite dans quelques années et recherche une femme qui voudra partager son amour de la montagne, des randonnées... Il reconnaît également être un peu solitaire.

Eric dit "Ricou"

Eric a 51 ans. Il est éleveur de vaches allaitantes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne s'en cache pas, il n'a jamais vécu avec une femme même s'il a eu quelques histoires d'amour. Il aimerait aujourd'hui rencontrer une "petite blonde culottée", c'est à dire une femme avec du caractère. Ce sont ses amis qui l'ont inscrit à l'aventure. Il ne cache pas avoir un côté dragueur et a eu plusieurs coups de foudre ! Il se promène toujours avec une double noisette dans la poche, son porte-bonheur. Il cherche une personne généreuse, et si elle a des enfants, ce n'est pas un soucis pour lui.

Raoul

Raoul a 36 ans. Il est engraisseur de taurillons à la Réunion. Le beau brun a beaucoup bougé dans sa vie : il a été cuisinier à Londres, orfèvre dans le sud de la France et il a repris la ferme familiale, il y a 13 ans, à la Réunion. Selon Karine Le Marchand, Raoul est "quelqu'un de très sympa, il a besoin d'une femme cool, sociale et indépendante." Il est divorcé - après 6 mois de mariage - et est le papa d'une petite fille de 9 ans dont il partage la garde. Il cherche une femme indépendante qui aime sortir, faire sa vie... car il veut lui aussi pouvoir sortir quand il veut avec ses amis. Il n'aime pas les conflits. Il cherche une fille plus petite que lui ou de sa taille, et si elle a des rondeurs ce n'est pas un problème.

Rendez-vous lundi prochain sur M6 pour découvrir les nouveaux agriculteurs de la 13e saison d'ADP !