Audiences radio : RTL et France Inter au top, Fun Radio au plus bas !

Ce jeudi 20 avril 2017, Médiamétrie a publié les chiffres des audiences radio pour la période janvier-mars 2017. L'occasion de constater que RTL est toujours leader sur ses concurrents.

RTL et France Inter au top

La station radio située rue Bayard est en effet écoutée par 6,6 millions d'auditeurs chaque jour, ce qui correspond à 12,2% d'audience cumulée (soit +0,6 points), son meilleur score depuis six ans.

Mais que la direction ne se repose pas sur ses lauriers car France Inter la suit toujours de près avec ses 6,3 millions d'habitués. Une nette progression puisque, sur un an, la station a gagné pas moins de 689 000 auditeurs (soit une audience cumulée de 11,6%, +1,1 point par rapport au premier trimestre 2016). Un joli score notamment dû à la matinale de Patrick Cohen qui devance toutes les autres avec ses 1 957 000 auditeurs (+140 000 en un an).

Et la troisième place revient une fois de plus à NRJ. La station musicale comptabilise 5,7 millions d'auditeurs (10,6% d'audience cumulée, soit 1,4 point de moins sur un an).

Europe 1 et Fun radio en baisse

France Info peut quant à elle se targuer de comptabiliser +150 000 auditeurs sur un an (4,5 millions d'auditeurs au quotidien) et RMC d'être passée devant Europe 1 après avoir été ex-aequo fin 2016. La radio du groupe d'Alain Weill est suivie par 4,3 millions de Français au quotidien (+460 000 sur un an), soit une audience cumulée de 7,9% (+0,8 points). De son côté, la filiale du groupe Lagardère – qui avait profondément remanié sa grille à la rentrée, a notamment perdu Jean-Marc Morandini le matin qui a suivi sa mise en examen et choisi de remplacer Cyril Hanouna l'après-midi – tombe à 7,7% d'audience cumulée (-0,6 point sur un an et -0,4 point depuis la rentrée).

Si France Bleu a une fois de plus perdu du terrain (188 000 fidèles sur un an), Skyrock peut se vanter d'être passée devant Fun Radio avec ses 24 000 auditeurs en plus par rapport à l'an passé (3,4 millions au quotidien). Cette dernière est en revanche au plus bas depuis 2006.

Avec 3,2 millions d'auditeurs au quotidien, la station note une perte de 191 000 auditeurs sur une vague. Un résultat qu'elle a une fois de plus critiqué par le biais d'un communiqué de presse. Fun Radio "conteste la méthode et le niveau de correction apportés à ses audiences par Médiamétrie au titre d'une 'rémanence'".

Les autres...

RFM et Chérie FM sont au coude-à-coude (2,2 millions) et France Culture gagne 170 000 auditeurs sur un an. On n'oublie pas Nostalgie (à 5,5%), Virgin (4,7 %), RTL2 (4,2 %) et France Culture (2,4%).