Audrey Crespo-Mara harcelée : le youtubeur Isadora Duncan en garde à vue

Au début du mois de février, Audrey Crespo-Mara s'était montrée très ferme envers le youtubeur Isadora Duncan, nom emprunté à une célèbre danseuse américaine morte étranglée par son foulard au début du XXe siècle. Ce "journaliste de rue" a pris l'habitude d'interpeller les personnalités dans la rue et de diffuser leur rencontre forcée.

Agacée d'avoir été suivie à plusieurs reprises, la journaliste de 42 ans lui avait alors lancé : "Vous êtes épuisant. Cela fait trois semaines que vous me harcelez, en bas de chaque endroit où je suis." Celle qui anime l'émission quotidienne Audrey & Co sur LCI mène tous les matins l'interview politique sur Europe 1 et endosse également le rôle de joker des JT du week-end de TF1 n'a pas été entendue. Isadora Duncan a en effet récidivé à la fin du mois d'avril, publiant une énième vidéo de la journaliste qu'il appelle "Crespette". Cette dernière avait, cette fois-ci, choisi de l'ignorer. L'épouse de Thierry Ardisson a pourtant depuis bien lancé une action à l'encontre de l'importun.

BFM Paris révèle en effet qu'Isadora Duncan a été placé en garde à vue mardi 7 mai 2019, au commissariat du 15e arrondissement de Paris. Le youtubeur est accusé de faits de harcèlement sur Audrey Crespo-Mara. L'homme, dont le véritable nom est Marc Rylewski, s'est fait connaître il y a plusieurs mois, lors du lancement du mouvement des gilets jaunes. De nombreuses personnalités ont fait les frais de ses vidéos : Laurent Ruquier, Laurent Baffie, Isabelle Morini-Bosc, Christian Estrosi ou encore Michel Denisot, Bernard Tapie et Jean-Michel Apathie. Le journaliste avait été particulièrement malmené par le youtubeur et avait décidé de relayer leur échange, commentant le sujet a posteriori : "Si vous ne savez pas ce que l'intolérance veut dire, si vous voulez observer une forme de violence inadmissible, regardez cette vidéo qui ne sert pas la cause des gilets jaunes."

Isadora Duncan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.