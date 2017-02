Audrey Dana, son film clashé : "Les critiques m'ont mise par terre"

Avec le temps et le recul, les analyses sur les films – qu'ils aient été un succès ou un échec, qu'ils aient été plébiscités ou descendus en flèche –, sont encore plus passionnantes. Audrey Dana défend sa nouvelle réalisation, Si j'étais un homme, avec beaucoup d'enthousiasme mais elle revient également sur la précédente, Sous les jupes des filles (2014), qui n'avait pas fait l'unanimité auprès de la presse mais avec fait des éclats au box-office (1,3 million d'entrées). L'occasion de préciser et éclaircir certaines choses lors de ses différentes interviews...

Les critiques m'ont donné envie d'être plus audacieuses

Dans ce film bourré de stars (Isabelle Adjani, Vanessa Paradis...), Sous les jupes des filles, Audrey Dana explorait la femme sous toutes les coutures. En salles, les spectateurs ont été au rendez-vous. Mais la critique n'avait pas été tendre. "Cela a effec­ti­ve­ment été très violent pour moi parce que je suis quelqu'un de bien­veillant et de gentil et j'ai juste envie d'of­frir un diver­tis­se­ment qui fasse du bien au moral et mette du baume au coeur, raconte la réalisatrice dans Gala. Quand des gens se sentent agres­sés par mon travail, cela me fait de la peine car je fais les choses pour faire du bien, pas pour faire du mal. Les critiques m'ont mise par terre, mais elles m'ont aussi donné envie d'être plus auda­cieuse. J'ai compris que ma person­na­lité était clivante et j'ai fini par l'ac­cep­ter. Je me suis rendu compte que c'était égale­ment le cas sur ce film. J'as­sume."



Quand Audrey Dana a lu ce que certains journalistes pensaient de son film, elle en est restée estomaquée : "Je n'ai pas compris la réaction de ceux qui se sont sentis agressés, poursuit-elle dans Studio CinéLive. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer, Sous les jupes des filles est un premier film très brouillon, il y a trop de personnages, j'en suis tout à fait consciente. Mais c'est allé au-delà. À cause de la scène sur les règles, il a été taxé de vulgaire alors qu'il y a plein de films dans lesquels des femmes se frottent sur des barres à moitié à poil en attendant que des hommes leur glissent des billets dans le slip qui ne posent aucun problème."