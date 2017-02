Christian Clavier et son amoureuse, fusionnels devant Audrey Dana déchaînée

Sorti ce 22 février en salles, le nouveau long métrage d'Audrey Dana Si j'étais un homme s'offrait hier, mardi 21 février, une grande et belle avant-première, traditionnel bouquet final à une tournée aux quatre coins de la France. Pour l'occasion, la réalisatrice et actrice principale du film avait réuni toute son équipe.

Entourée de sa copine Alice Belaïdi et du grand Christian Clavier, c'est une Audrey Dana déchaînée qui a aimanté les regards et assuré le spectacle devant les photographes, multipliant les grimaces, affichant une complicité câline avec la jolie Alice ou pointant du doigt l'entre-jambe de son acteur masculin, ex-membre du Splendid.

Pour autant, malgré tous les efforts de la pétillante réalisatrice de Sous les jupes des filles, c'est bien Christian Clavier et son épouse, Isabelle de Araujo, qui ont provoqué une avalanche de flashs. Très rare, le couple a posé sur le tapis rouge, avant que Christian Clavier ne retrouve ses partenaires de jeu. En 2017, Clavier est partout : il était déjà à l'affiche d'Un sac de billes et sera bientôt à la vedette de la comédie À bras ouverts, avant de se retrouver à l'affiche de Cédric puis de Momo,. Entre les tournages de 100% Bio (le prochain film de Fabien Onteniente) et Les Aventures de Spirou et Fantasio, l'acteur de 64 ans a profité de cette première, soutenu par sa belle, pour faire braquer les projeteurs sur cette comédie.

Éric Elmosnino, Joséphine Draï et Antoine Gouy étaient également de la partie, tout comme de nombreux autres invités parmi lesquels Franck Dubosc et sa chérie Danièle, Joy Esther, le dessinateur Plantu, Bernard Menez au côté de la jeune réalisatrice Romy Trajman, Martin Provost ou encore Michaël Grégorio.

L'histoire de Si j'étais un homme : Qui n'a jamais imaginé ce que ça ferait d'être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu'une journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraîchement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux, pour elle, les mecs c'est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie va prendre un drôle de tournant : à première vue, rien n'a changé chez elle... à un détail près ! De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en question avec son gynéco, notre héroïne tentera tant bien que mal de traverser cette situation pour le moins... inédite.