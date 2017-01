Audrey Dana, main sur les fesses d'Alice Belaïdi face à Elodie Fontan in love

Le soleil continue de briller à l'Alpe d'Huez où la comédie est à son zénith. Le coeur de la station iséroise, qui abrite le 20e Festival international du film de comédie, bat au rythme d'une belle et alléchante compétition. Le 20 janvier, plusieurs films ont été présentés.

Révélée à l'Alpe d'Huez, l'équipe de Babysitting faisait son retour au festival avec un nouveau film à présenter, Alibi.com. Le réalisateur-acteur Philippe Lacheau était accompagné de sa chérie et comédienne Elodie Fontan, mais aussi de ses deux amis Julien Arruti et Tarek Boudali. Didier Bourdon et Nathalie Baye, qui font partie de cette belle distribution et que l'on a pu voir dabber (pratique initiée par le président du jury Omar Sy), étaient également de la partie pour présenter cette comédie qui sortira sur nos écrans le 15 février prochain. L'histoire : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...