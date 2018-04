Audrey Fleurot, une présidente qui a du nez devant Richard Berry

Cérémonie incontournable aux États-Unis depuis trente-cinq ans, les FiFi Awards ont également une déclinaison en France depuis plus de vingt-cinq ans. Le 11 avril dernier, se déroulait la 26e soirée de remise des FiFi Awards organisée par la Fragrance Foundation France à la Salle Wagram. Au menu, 53 parfums nommés et à départager. Pour assumer cette lourde tâche, Philippe Ughetto, président de la Fragrance Foundation France, a pu compter sur le sérieux et l'application d'Audrey Fleurot, président du jury des FiFi d'or. Épaulée par Stella Cadente, Ingrid Astier, Laurence Dreyfus, Adrienne Pauly et Thierry Hernandez, l'actrice et jeune maman a récompensé le Gentleman de Givenchy côté hommes et Twilly d'Hermès côté femmes.

Sur le tapis rouge, plusieurs personnalités ont fait crépiter les flashs. Richard Berry était de la partie, tout comme la belle Déborah François et le non moins séduisant Pascal Elbé. On a également croisé Laurie Cholewa, qui a joué les animatrices d'un soir pour la remise des vingt trophées.

Le palmarès complet des FiFi Awards 2018

La Palme d'or des FiFi Awards

FiFi d'or masculin : Gentleman de Givenchy

FiFi d'or féminin : Twilly d'Hermès

Le Prix des Experts

Meilleure fragrance d'une collection de grande marque : Iris Céladon / Giorgio Armani

Meilleure fragrance d'une marque de niche affiliée à un groupe : Concrete / Comme des Garçons

Meilleure fragrance d'une marque de niche indépendante : ex-aequo entre 2015 le Phoenix / Les Bains Guerbois et Nuit de Bakélite / Naomi Goodsir

Le Choix du Public

Meilleure nouveauté masculine en sélectif : Y d'Yves Saint Laurent Beauté

Meilleure nouveauté féminine en sélectif : Mon Guerlain de Guerlain

Meilleure déclinaison masculine en sélectif : Invictus Intense de Paco Rabanne

Meilleure déclinaison féminine en sélectif : La vie est belle L'Eclat de Lancôme

Meilleur parfum masculin sous enseigne propre, pharmacie ou grande distribution : L'Homme de Scorpio

Meilleur parfum féminin sous enseigne propre, pharmacie ou grande distribution : Oui à l'amour d'Yves Rocher

Le Prix des Professionnels

Meilleure nouveauté masculine en sélectif : Y d' Yves Saint Laurent Beauté

Meilleure nouveauté féminine en sélectif : Twilly d'Hermès

Meilleure déclinaison masculine en sélectif : Sauvage Very Cool Spray de Christian Dior Parfums

Meilleure déclinaison féminine en sélectif : Fleur Musc for Her de Narciso Rodriguez

Plus beau flacon d'un parfum masculin : Y d'Yves Saint Laurent Beauté

Plus beau flacon d'un parfum féminin : Twilly d'Hermès

Meilleure campagne publicitaire pour un parfum masculin : Pure XS de Paco Rabanne

Meilleure campagne publicitaire pour un parfum féminin : Twilly / Hermès