Audrey Pulvar dénonce Dominique Besnehard, qui voulait "gifler une femme"

En marge de la 43e cérémonie des César du Cinéma 2018, alors que le tapis rouge venait à peine de débuter, Audrey Pulvar est montée au créneau pour épingler en direct Dominique Besnehard. Elle a reproché l'hypocrisie de l'ex-agent des stars et producteur de la série Dix pour Cent parce que ce dernier portait le ruban blanc de #MaintenantOnAgit, une campagne qui veut faciliter l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Il avait déclaré quelques heures plus tôt qu'il voulait "gifler" une autre femme, la militante féministe Caroline de Haas.

"Et donc, après avoir publiquement fait part de son envie de gifler une femme, monsieur #Besnehard porte le ruban blanc censé annoncer son aversion pour le sexisme et les violences faites aux femmes.. Tout va bien", tonne la journaliste.

Sur Twitter, le message n'a pas manqué de susciter des réactions. "Est-il possible que D. Besnehard ait eu envie de gifler Caroline de Haas en tant que personne et non en tant que femme ?", s'interroge une internaute, ce à quoi Pulvar répondra d'un cinglant "Et alors".