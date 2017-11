Dix pour cent : Découvrez les premières stars de la saison 3

Après deux saisons acclamées, la série Dix pour cent va bientôt faire son retour dans le cadre d'une saison 3 forcément très attendue. Invité de Philippe Vandel dans Village médias sur Europe 1 ce lundi 13 novembre, Dominique Besnehard (producteur de la série qui raconte le quotidien méconnu des agents) a dévoilé une partie du casting qui rejoindra Camille Cottin (Andréa), Thibault de Montalembert (Mathias), Grégory Montel (Gabriel), Liliane Rovère (Arlette), Assaad Bouyab (Hicham), Fanny Sydney (Camille), Nicolas Maury (Hervé), Laure Calamy (Noémie) ou encore Stéfi Celma (Sophia).

Parmi les stars qui joueront leurs propres rôles, on retrouvera une ex-cliente de Besnehard, son amie Béatrice Dalle. "Elle va faire un truc dément", a promis l'ancien agent des stars et notamment de l'ex de JoeyStarr (qui avait pris part à la saison 1 avec Julie Gayet). Sur Béatrice Dalle, il dit avoir "beaucoup d'histoires à raconter" et se félicite de la voir enfin à l'affiche de son programme.

En outre, il y aura également Gérard Lanvin (Le Boulet, Les Lyonnais), qui est en train de boucler les négociations avec le producteur de la série. Quant à Catherine Deneuve, il a confirmé qu'elle ne serait hélas pas de la partie. "On pense à Vanessa Paradis, François Cluzet, Dany Boon... J'espère qu'on va les avoir", avait auparavant confié Besnehard à nos confrères d'Allociné. Mais l'intéressé n'a rien dit à leur propos. En revanche, on sait déjà qu'Antoine Garceau (qui avait réalisé quelques épisodes de la série) et Marc Fitoussi (Copacabana, La Ritournelle) seront derrière la caméra.

Lors de la saison 2, Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Julien Doré, Norman Thavaud, Guy Marchand ou encore Fabrice Luchini étaient au casting. La saison 3 devrait quant à elle être diffusée fin 2018. "L'écriture est très avancée. Le tournage est prévu pour janvier, avait annoncé Stéfi Celma au micro d'Allociné en août dernier. Fanny Herrero, la directrice de collection, nous a réunis il y a deux mois pour nous raconter les arches de la saison 3, sachant que ça peut évoluer en fonction de l'écriture. Je sais qu'il se passe des super trucs, mais je ne vais pas spoiler !"