Thibault de Montalembert (Dix pour cent) : Un homme très amoureux...

Thibault de Montalembert est devenu célèbre sur le tard. Après une carrière impeccable au théâtre – classe libre du cours Florent, Comédie-Française, théâtre des Amandiers du regretté Patrice Chéreau –, cet aristocrate artiste devient Mathias Barneville, un agent odieux et infidèle dans la série événement de France 2, Dix pour cent. La popularité de l'acteur explose quand son personnage fend enfin l'armure dans la saison 2, diffusée au printemps dernier. Paris Match dresse son portrait, dans son nouveau numéro, et nous fait découvrir un homme aussi passionné qu'amoureux.

Thibault de Montalembert a en effet accepté de poser auprès de son épouse Hélène Babu. Ils sont mariés depuis trois ans mais sont ensemble depuis treize. Elle est comédienne et tourne actuellement à ses côtés dans Politiquement correct, une pièce de Salomé Lelouch. En Bourgogne, le couple possède une maison et a créé une compagnie de théâtre, Célébration 43, qui ne propose que des spectacles en plein air. Ils partagent la même passion pour les planches, mais d'après l'acteur leurs liens sont bien plus forts : "Moi qui m'étais juré de ne jamais partager ma vie avec une actrice, raconte Thibault. (...) Hélène est un être exceptionnel. Elle est complètement sincère et ne supporte pas ce qui est dissimulé, à quelque niveau que ce soit. (...) De toute ma vie, je n'ai jamais eu d'histoire aussi longue. Il a fallu que j'aie 55 ans pour comprendre que la durée est le sel de l'amour, qui rend l'histoire plus profonde et plus passionnante. J'ai les mêmes papillons dans le ventre, quand je la regarde qu'il y a treize ans." Thibault de Montalembert affirme pouvoir se reposer sur elle comme ses excellents conseils et de louer ses talents d'actrice.

Avant de rencontrer Hélène, l'interprète de Mathias Barneville a eu un fils, Névil, aujourd'hui âgé de 22 ans. Enfant, il souhaitait être monteur de cinéma. Désormais, c'est le métier d'agent qu'il convoite, le métier dont la série Dix pour cent dévoile les incroyables coulisses. Avant une saison 3 dont la moindre petite info est accueillie avec enthousiasme par les fans ("On pense à Vanessa Paradis, François Cluzet, Dany Boon... J'espère qu'on va les avoir", avait confié le producteur Dominique Besnehard à Allociné), Thibault reviendra au cinéma dans Jalouse, de David Foenkinos et Stéphane Foenkinos, le 8 novembre.

Dans ce grand portrait signé Paris Match, Thibault de Montalembert évoque enfin son frère de dix-neuf ans son aîné, Hugues. Il était peintre jusqu'à une terrible agression à New York en 1978 dont il est ressorti aveugle : "Grâce à son incroyable énergie, il a su rebondir. Aujourd'hui, il est écrivain."

