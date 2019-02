Augustin Trapenard récompensé devant Michel Denisot, sa femme et Léa Salamé

Le journaliste et animateur Augustin Trapenard, aux commandes des émissions Boomerang sur France Inter ainsi que Le Cercle et 21 cm sur Canal+ est donc le lauréat du Prix Philippe Caloni 2018, qui lui a été décerné à la Scam.

Ce prix, récompensant destiné "un(e) journaliste ayant fait preuve de talent et d'éclectisme, en particulier dans l'exercice de l'interview ou de l'entretien", a été créé par Marie-Françoise Caloni et ses trois enfants, en l'honneur du regretté journaliste et grand reporter Philippe Caloni (1940-2003). Augustin Trapenard (39 ans) n'a pas caché sa joie au moment de recevoir cet honneur devant un parterre de personnalités composé de figures phares des médias et dont beaucoup travaillent (ou ont travaillé) avec lui, notamment sur Canal+.

Lors de cet événement, on a ainsi pu voir Léa Salamé (qui avait reçu ce prix en 2015), Doria Tillier, Michel Denisot et sa femme Martine, Xavier Couture, Elizabeth Tchoungui, Cécile Cassel, Frédéric Taddeï (lauréat en 2007) ou encore Antoine de Caunes, Maïtena Biraben, Albane Cleret...

Le jury 2018 du Prix Philippe Caloni, présidé par Jean-Noël Jeanneney, était composé de Thierry Ardisson (lauréat 2016), Jean-Jacques Bourdin (lauréat 2010), Edouard-Vincent Caloni (Président du Prix Philippe Caloni / Association Périculture), Thierry Demaizière (lauréat 2014), Nicolas Demorand (lauréat 2009), Jacques Esnous (Directeur de l'information de RTL), Anne-Sophie Lapix (lauréate 2012), Emmanuel Laurentin (lauréat 2008), Elizabeth Martichoux (lauréate 2017), Emmanuel Moreau (journaliste, membre de la commission radio de la Scam), Léa Salamé (lauréate 2015), Frédéric Taddeï (lauréat 2007) et Marc Voinchet (lauréat 2013).

Le prix est animé par l'association Périculture - Prix Philippe Caloni, fondée à cet effet, et soutenu par la Scam (Société civile des auteurs multimedia).

Thomas Montet