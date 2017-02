Aurélie Dotremont célibataire : Rupture avec DJ Ali Karimi !

Aurélie Dotremont est célibataire et fière de l'être !

Durant plusieurs mois, l'ex-candidate de L'île des vérités, des Anges (NRJ12) et des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9) a filé le parfait avec avec DJ Ali Karimi. Régulièrement, elle se plaisait à dévoiler de tendres clichés sur les réseaux sociaux et lui faisait de belles déclarations. Mais que ses fans n'espèrent pas voir le visage du jeune homme une fois de plus sur ses comptes. La raison ? Aurélie Dotremont et lui ont récemment rompu.

C'est l'ancienne meilleure amie de Capucine Anav qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Instagram, à l'occasion de la Saint-Valentin. "Bonne Saint-Valentin à tous les couples du monde de nous ... deux célibataires et tellement bien dans nos pompes", a-t-elle écrit en légende d'une courte vidéo où elle expliquait passer son 14 février avec Stéphanie Clerbois, également fraîchement célibataire. En effet, l'ancienne candidate de Secret Story s'est séparée du père de son fils Lyam (1 an) car elle aurait appris qu'il revoyait son ex dans son dos.

Une bonne nouvelle pour tous les admirateurs des deux belles blondes.