Aurélie Dotremont critiquée sur son physique : "Je suis malade..."

Les internautes ne sont pas toujours tendres... Aurélie Dotremont est, depuis quelques semaines, la cible de critiques. Sur la Toile, certains l'attaquent sur son physique, pointant un visage "anormalement gonflé" ou encore une silhouette "beaucoup trop mince". La jeune femme a répliqué via Snapchat.

"Mon visage va souvent prendre mal la lumière en télé, mais il y a aussi le fait que je suis malade, comme vous le savez. Je ne vais pas entrer dans les détails mais, à cause de ça, j'ai les glandes salivaires qui gonflent à chaque fois que j'ai un peu de stress", a déclaré la candidate des Princes et Princesses de l'amour (W9). Aurélie Dotremont a confié être déjà allée chez le médecin, avoir pris des médicaments mais "il n'y a rien qui va".

Pour rappel, l'ex-amoureuse de Julien Bert est "boulimique depuis l'âge de 19 ans". "Un jour, j'ai trop mangé et comme j'étais mal, je me suis fait vomir. Quand j'ai vu que j'avais le ventre plat le lendemain, je me suis prise au jeu et je n'ai jamais arrêté", avait-elle confié à nos confrères de Public.

Les cheveux de la jeune femme ne plaisent pas non plus à certains. Aurélie Dotremont a alors saisi l'occasion pour indiquer que, durant les tournages, elle préférait se montrer nature en pyjama et sans maquillage et qu'elle n'avait pas de coiffeur à disposition. "J'ai de gros problèmes au dos, donc pour me préparer c'est très compliqué", a-t-elle précisé. Fatiguée des critiques, Aurélie Dotremont a demandé la paix. "Lâchez-moi la grappe avec mon physique et regardez plutôt les épisodes au second degré s'il vous plaît", a-t-elle lâché. Un message clair...