Aurélie Dotremont et la chirurgie esthétique : Sa mise au point musclée !

Aurélie Dotremont a tenu a faire une mise au point musclée ce week-end, sur Snapchat.

Il y a trois jours, un compte Instagram fan de télé-réalité partageait un montage avant-après d'Aurélie Dotremont, mettant en avant le fait que ses lèvres sont plus pulpeuses depuis quelque temps. "Il s'est passé quoi avec la lèvre supérieure d'Aurélie ?", peut-on lire en légende. Une publication qui a mis l'ancienne candidate des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9) hors d'elle !

Aurélie Dotremont n'a en effet pas supporté que l'on pointe du doigt sa chirurgie esthétique. Aussi s'est-elle emparée de son compte Snapchat pour répondre à ses détracteurs. "Vu que mon visage vous importe tellement, je vais vous répondre. Non je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique pour mon nez, ni les pommettes... Et oui, j'ai eu deux petites piqûres dans la lèvre supérieure, parce que j'avais un complexe !", a écrit la rivale de Milla Jasmine dans un premier temps. Et de préciser : "J'ai fait cette minuscule intervention de 10 minutes, il y a une semaine. Ça va dégonfler et dans 8 mois, il n'y aura plus rien. Voilà ! Et sinon, je peux vivre tranquillement sans me justifier ou c'est comment ?"

Pas sûr !