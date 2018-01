Aurélie Dotremont : "Vulgaire", fausse, "abîmée en vrai"... Un candidat balance

Enzo ne garde pas un bon souvenir de sa participation aux Princes de l'amour 5 (W9). Le beau brun était venu séduire Aurélie Dotremont pour le meilleur et surtout pour le pire dans son cas.

Enzo a en effet été très déçu par la Belge, autant moralement que physiquement. "Aurélie Dotremont m'a déçu par son comportement. Je n'ai pas aimé sa façon de parler, elle est beaucoup trop vulgaire. Aurélie cherche trop à monopoliser l'attention. Devant les caméras, elle en fait toujours des caisses et je dois dire que c'était vraiment pénible", a-t-il confié dans un premier temps, lors de son interview pour nos confrères de Public.

Et de poursuivre : "Physiquement, je suis tombé de haut. La réalité n'a rien à voir avec ses photos sur Insta. Elle est bien plus abîmée en vrai (...). Je pense que c'est dû à une très mauvaise hygiène de vie (...). Je ne m'attendais pas du tout à cela." Enzo s'est donc plus intéressé à Marie, prétendante de Benjamin. Les deux candidats sont d'ailleurs en couple aujourd'hui et semblent filer le parfait amour.

Nul doute qu'Aurélie Dotremont prendra rapidement le temps de répondre à ces critiques. Elle a d'ailleurs récemment réagi aux attaques sur son physique, sur Snapchat.

L'intégralité de l'interview d'Enzo est à retrouver dans le magazine Public en kiosques ce vendredi 12 janvier 2018.