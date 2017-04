Aurélie Van Daelen: Burn-out, humiliations... Confidences sur son départ du Mag

La semaine dernière, Aurélie Van Daelen confirmait son départ du Mad Mag et de NRJ12. Une décision sur laquelle elle s'est épanchée au cours de différentes interviews.

L'ex-candidate de Secret Story a également souhaité se confier plus longuement sur son blog, l'occasion de découvrir qu'elle a été victime d'un burn-out (un état de fatigue intense, mentale ou physique, lié au travail) : "Je ne m'en sentais plus capable de continuer mais surtout car mon médecin m'a ordonné et imposé une période d'arrêt suite à un burn-out". Et pour que ses fans comprennent bien comment elle en est arrivée là, la maman de Pharell a tout expliqué en détail !

Aussi a-t-elle rappelé qu'il y a cinq ans, elle a intégré la Maison des Secrets dans le but d'être animatrice ou chroniqueuse. Un rêve qui est devenu réalité grâce à NRJ12 qui lui a proposé d'intégrer le Mag aux côtés de Matthieu Delormeau et Benoît Dubois, en 2012. "Au fil des années, il y a eu pas mal d'aller-retours que ce soit la direction, les producteurs, mais surtout les chroniqueurs. J'ai toujours été très heureuse car malgré les hauts et les bas, j'étais toujours présente en tant que chroniqueuse et j'en étais très reconnaissante", a-t-elle précisé. Malheureusement, la situation se compliquera peu de temps après la naissance de son fils, le 3 janvier 2016.

Deux mois après avoir accueilli son boutchou, la chaîne de la TNT l'a rappelée afin de venir de temps à autre sur le banc des chroniqueurs pour le Mad Mag. Une proposition qu'elle a acceptée "sans hésiter" : "Quelques semaines plus tard, je (re)deviens une chroniqueuse permanente, 3 fois par semaine, aux côtés d'Emilie, Benoît et Amélie. Une équipe d'enfer, j'adorais venir travailler mais il me manquait ma petite chronique à moi. C'était bien beau de venir pour poser 2 questions, mais j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose en plus (...). Une manière de vous montrer qui j'étais réellement."

Quand NRJ12 lui a demandé de remplacer quotidiennement Amélie Neten, partie tourner La Revanche des ex, Aurélie a donc accepté, bien que Pharell n'ait que quatre mois : "Mon coeur de maman en a vraiment pris un coup, j'étais très triste de devoir laisser mon bébé à Lille et de le voir que 3 jours par semaine, pourtant, je l'ai fait. J'ai donc pris sur moi, je voulais rendre service à la chaîne, aux producteurs mais surtout je voulais démontrer ma motivation, ma persévérance et mon professionnalisme pour espérer pouvoir évoluer et enfin mériter mon moment à moi. J'ai malheureusement fait passer la télé, avant ma vie privée." Une décision qu'elle a regrettée puisqu'aucune chronique ne lui a jamais été confiée.

"Epuisée mentalement et déçue de voir comment les choses évoluaient", Aurélie s'est rendue compte qu'elle n'était qu'un simple pion aux yeux des producteurs et que sans piston, elle ne réussirait pas comme certains de ses collègues à obtenir ce qu'elle voulait. Résultat ? Elle se sentait "de plus en plus rabaissée", au point de perdre confiance en elle : "J'avais énormément de mal à continuer dans cette atmosphère, l'humiliation devenait beaucoup trop lourde à porter, je perdais confiance en moi, et pire, je m'étais vraiment persuadé d'être aussi nul qu'ils le prétendaient (...). Je me suis rendue compte que j'étais là depuis très longtemps, sûrement trop longtemps, sans qu'on me donne ma chance, qu'on me considère ou qu'on voit en moi une chroniqueuse potentielle."

La petite amie d'Emilien Barbry a donc claqué la porte du jour au lendemain et ne le regrette en aucun cas : "Je remercie le peu d'amour propre qui me reste et qui me pousse à quitter ce monde difficile où franchise et bienveillance ne sont pas au programme. Donc je vous en supplie, ne laissez jamais, quelqu'un vous dénigrer au point où vous arrivez à douter de vous même (...). STOP aux injustices de ce milieu malsain et hypocrite. Je sais aujourd'hui que je vaux mieux que tout cela."

Désormais, la jolie Belge souhaite se consacrer entièrement à son blog, ainsi qu'à sa chaîne Youtube et surtout, son rôle de maman.