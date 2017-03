Aurélie Van Daelen en larmes : Révélations sur son départ du Mad Mag !

Après cinq ans de bons et loyaux services, Aurélie Van Daelen a pris la décision de quitter définitivement Le Mad Mag, ainsi que NRJ12. Un choix qui n'a pas été simple pour l'ancienne candidate de Secret Story.

Très affectée, la maman de Pharell est apparue en larmes sur Snapchat : "Je suis en train de vous préparer l'article sur comment je me sens et pourquoi je quitte le Mad Mag (...). Le fait de tout réécrire et de penser à tout ça, je suis encore forcément un petit peu fragile, donc ça m'a fait pleurer." C'est également très émue qu'elle s'est confiée sur les raisons de son départ à nos confrères de Télé Loisirs.

"On ne m'a jamais fait confiance, on me faisait passer pour une mauvaise chroniqueuse. Tout ça, ça me pesait, je me sentais mal là-bas", a confié Aurélie dans un premier temps. Et de révéler quel avait été l'élément déclencheur : "C'est quand Cyril Hanouna [le 3 mars dernier, NDLR] est venu et qu'on m'a demandé de venir à la quarante-troisième minute pour remplacer Benoît afin qu'il n'y ait pas de siège vide en plateau. Et je n'ai pas parlé. Je trouve ça complètement injuste. Je ne suis pas jalouse d'Aymeric, mais je suis révoltée contre les producteurs et tous ceux qui m'ont toujours promis une chronique."

La petite amie d'Émilien Barbry assure qu'on lui avait promis qu'elle aurait enfin sa séquence à l'instar de Benoît Dubois, Émilie Picch ou encore Aymeric Bonnery. Des paroles en l'air selon la jolie Belge : "J'étais juste bonne à jouer la grande gueule (...). Clairement, ils se sont foutus de ma gueule (...). Tout ça est encore frais et j'ai du mal à accepter le fait qu'on m'ait aussi mal traitée. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi, je me demande si c'est parce que je n'ai pas un physique de bimbo ou si c'est parce que je fais mal mon métier."

La jeune femme peut heureusement compter sur le soutien de ses proches, ainsi que sur celui de ses fans.