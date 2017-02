Aurélie Van Daelen, maman fière pour les premiers pas de Pharell

Le 3 janvier 2016, la pétillante Aurélie Van Daelen (révélée dans Secret Story 5 sur TF1) donnait naissance à un petit Pharell, fruit de ses amours avec le basketteur Emilien Barbry. Un an plus tard, le garçonnet a bien grandi... et fait même ses premiers pas de sportif !

Mercredi 1er février, la starlette de bientôt 29 ans s'est en effet saisie de son compte Instagram personnel afin de publier une vidéo toute mignonne de Pharell à l'occasion de ses premiers pas sur un terrain de basket, sur les traces de son champion de papa ! "First steps as a player. Isn't it lovely ?", pouvait-on lire en légende de la photo, soit "Premiers pas en tant que joueur. N'est-ce pas mignon ?" en version française.

Bien entendu, de nombreux internautes ont profité de la publication pour complimenter la chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 et son bambin. "Oooh il est trop chou", "Rho j'adore, déjà dans les traces de son papa", "Il grandit si vite, il joue déjà avec un ballon, la vie passe si vite !", "Trop mignon le futur basketteur", "Il est tellement chou", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le 3 janvier dernier, la collègue de Benoît Dubois et Emilie Picch s'était déjà saisie de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux premier anniversaire à son bout de chou via un cliché de lui dans sa chambre au milieu des ballons. "<3 Happy first birthday for this little champ <3 hip hip hoeraaaaa", pouvait-on lire en légende de la photo.