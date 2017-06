Austin Jones : Le youtubeur star arrêté pour pornographie infantile !

Austin Jones, jeune youtubeur star spécialisé dans les reprises de chansons, a été arrêté par la police lundi 12 juin 2017, à Chicago, dévoile le Chicago Sun Times. Le jeune homme de 24 ans est accusé de détention et de sollicitation d'images pédopornographiques. Il risque jusqu'à quinze ans de prison.

C'est à l'aéroport Chicago's O'Hare qu'il a été intercepté alors qu'il donnait ces derniers temps une série de concerts sur le sol américain. Austin Jones a été placé en détention provisoire et présenté au juge Michael Mason, lors d'une audience au tribunal Dirksen Federal Courthouse, mardi 13 juin, où il a pris connaissance des actes d'inculpation dont il faisait l'objet. Le juge lui a indiqué qu'il devrait engager un avocat. Une audience est prévue ce mercredi 14 juin pour savoir s'il pourra ou non bénéficier d'une remise en liberté sous caution.

Entre 2016 et 2017, Austin Jones aurait discuté via la messagerie de Facebook avec au moins deux adolescentes de 14 ans. À chaque fois, il aurait demandé aux demoiselles de "prouver" qu'elle était bien sa "plus grande fan", selon le Chicago Sun Times. Cela s'est traduit par l'envoi de dizaines de vidéos, l'une des deux jeunes filles ayant même filmé à plusieurs reprises ses parties intimes. Dans un premier temps, Austin Jones a dit à la police qu'il n'avait fait que leur demander de lui montrer si elles étaient bonnes danseuses et si elles pouvaient devenir des artistes, en leur disant quoi porter et comment bouger (notamment sur un twerk) avant de finalement confirmer que ces vidéos étaient bien d'ordre sexuel et destinées à son plaisir intime...