Avril Lavigne : Amoureuse d'un fils de milliardaire...

Avril Lavigne n'est plus un coeur à prendre. La chanteuse canadienne de 33 ans, divorcée de son mari le chanteur Chad Kroeger, est désormais en couple avec Phillip Sarofim, le fils du milliardaire texan Fayez Sarofim ("seulement" la 1561e fortune mondiale selon Forbes).

C'est le site E! News qui rapporte la nouvelle. Une source proche affirme qu'Avril Lavigne et Phillip Sarofim se fréquentent "depuis deux ou trois mois", à la suite de la rupture de la chanteuse avec le producteur de musique J.R. Rotem. Le couple a été vu en sortie dans les rues de Los Angeles le 24 avril 2018 et la source indiscrète précise que les amoureux se voient aussi chez l'un ou chez l'autre. Les tourtereaux se seraient rencontrés lors d'un dîner organisé par des amis communs..

Phillip Sarofim, âgé de 32 ans, est l'un des cinq enfants de l'homme d'affaires égyptien installé aux États-Unis depuis les années 1940 Fayez Sarofim. Sa mère, Linda Hicks, était une ancienne employée de son père et sa deuxième épouse. Le couple a divorcé en 1996 après six années de mariage et madame est morte quelques mois plus tard en grimpant le Kilimandjaro... La fortune de Fayez Sarofim est estimée à 1,4 milliard de dollars.

Phillip Sarofim a été marié à Lori Krohn ainsi qu'à... Susan Krohn, la mère de Lori ! Quant à Avril Lavigne, elle a été mariée à Chad Kroeger ainsi qu'à Deryck Whibley.

Thomas Montet