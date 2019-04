Aya Nakamura : Flattée que Rihanna s'ambiance sur Djadja

Djadja est l'un des tubes français les plus puissants à l'international, n'en déplaise à certains. Aya Nakamura n'a rien à prouver à personne, elle qui faisait il y a peu son entrée dans le prestigieux classement Forbes des personnalités de moins de 30 ans les plus influentes. Grâce à son album Nakamura, la jeune chanteuse de 23 ans a enfin pu montrer qui elle était vraiment et son univers coloré.

Le clip de Djadja comptabilise aujourd'hui plus de 340 millions de vues sur YouTube, il a été certifié triple platine. Il n'est pas étonnant qu'il s'exporte, notamment aux Pays-Bas, où il était numéro 1 des charts. Une première pour une artiste féminine depuis Edith Piaf. Et si les paroles de Djadja résonnent dans nos oreilles, elles ont également fait écho auprès d'une immense artiste : Rihanna.

Mardi 2 avril, l'interprète de Diamonds organisait une soirée à Londres pour faire la promotion de la nouvelle collection de sa ligne de cosmétiques, Fenty Beauty. Une vidéo de Rihanna s'ambiançant sur Djadja a fuité de cette nuit de folie, jusqu'à se retrouver sur Twitter. On y voit Riri, vêtue d'une jolie robe courte et jaune, faire son meilleur twerk sur le tube d'Aya Nakamura. Fière, la jeune Française a simplement retweeté cette vidéo, en ajoutant quelques emoji. On peut désormais l'affirmer, Rihanna a "dead ça".