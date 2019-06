Aya Nakamura : Son tube Djadja repris en anglais, la cover qui étonne !

Djadja n'en finit pas de cartonner, en France, comme à l'étranger. Déjà quelques mois après la sortie du tube, il se classait numéro 1 aux Pays-Bas, faisant d'Aya Nakamura la première artiste francophone à placer un titre en tête des ventes depuis Edith Piaf. Triple disque de platine, Djadja connaît désormais une notoriété internationale, d'autant plus que Rihanna a été filmée en train de danser allègrement sur sa mélodie entraînante.

La patronne de la marque Fenty n'est pas la seule à avoir été attirée par Djadja. Il y a quelques mois, une certaine Joanna Maria Lea, une youtubeuse polonaise, faisait un voyage à Paris et découvrait cet immense titre. "J'ai écouté cette chanson pour la première fois à Paris il y a un an et même si je l'adorais, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle chantait. J'ai donc décidé de la traduire en anglais. Voici ce que cet essai donne...", écrit-elle en légende de la vidéo de sa reprise de Djadja dans la langue de Shakespeare.

Bien que cette vidéo, publiée le 19 mai 2019, n'ait pas obtenu le succès du tube d'Aya Nakamura, cette reprise très originale a beaucoup plu aux abonnés de la youtubeuse. En section commentaires, ils soulignent la propreté de sa performance. "Je suis française et honnêtement tu as tout déchiré ! J'adore !", "Wow, c'est incroyable", "Tu mérites d'être plus populaire", peut-on lire. Aya Nakamura n'a pas encore découvert ce petit bijou, mais on imagine qu'elle sera très flattée que sa musique influence autant de personnes talentueuses.