Ayem Nour comblée : Elle présente son papa, sa soeur et son frère !

Ayem Nour a souhaité partager un moment privilégié avec ses fans sur Snapchat le week-end dernier.

Comme de nombreuses personnes, l'animatrice du Mad Mag (NRJ12) avait la chance de profiter d'un week-end prolongé à l'occasion de Pâques. Trois jours de repos qu'elle a souhaité passer auprès des siens comme on a pu le découvrir sur le réseau social de partage de photos et de vidéos éphémère. Ayem Nour a en effet partagé deux clichés en compagnie de sa soeur et son petit frère.

La belle brune de 28 ans a également posé au côté de son papa et s'est amusée à lui faire tester des filtres. Un moment de complicité qui, à coup sûr, a attendri ses abonnés. Ayem Nour refuse toujours en revanche de mettre en avant son fils Ayvin (9 mois), fruit de ses amours avec Vincent Miclet, désireuse de le préserver des médias.

Elle n'est en revanche pas avare en confidences le concernant. "Être maman, ça change tout. Je pensais avoir aimé avant, mais je me rends compte qu'en fait, je n'ai peut-être pas vraiment aimé ou alors très différemment.(...) Ça apaise énormément parce que l'enfant devient le centre d'intérêt et, du coup, on relativise", nous avait-elle notamment confié en exclusivité en mars dernier.