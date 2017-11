Ayem Nour ultra décolletée aux NRJ Music Awards : Elle n'assume pas totalement !

Ayem Nour n'a pas froid aux yeux !

Samedi 4 novembre 2017, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement à Cannes, afin d'assister aux NRJ Music Awards. Le public a pu croiser Matt Pokora et sa petite amie Christina Milian, Soprano, Louane ou encore Ed Sheeran (largement sacré lors de la soirée). Ayem Nour aussi était de la partie et il était impossible de la louper. La raison ? L'animatrice du Mad Mag (NRJ12) a opté pour une robe dorée moulante et très décolletée, signée Stevens Ishay Couture. Les photographes se sont donc fait un plaisir de la photographier sous toutes les coutures pour que les fans de la belle brune ne loupent pas une miette de sa nouvelle silhouette.

Mais la maman d'Ayvin (1 an) n'a pas apprécié tous les clichés et l'a fait savoir avec auto-dérision sur Instagram en postant un montage photo. On y découvre une "image" prise par un proche et une autre par un photographe avec en légende Réalité VS Paparazzi.