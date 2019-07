Baptême d'Archie : La photo moquée, le prince William tourné en ridicule

En diffusant très rapidement deux photos officielles, prises par le photographe qui a leur confiance et approuvées par eux, deux photographies du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor, le prince Harry et Meghan Markle ont coupé court à une partie du bad buzz provoqué par leur désir inflexible de faire de cet événement un moment totalement privé. Mais, dans la précipitation, ont-ils fait le choix le plus opportun ? Peut-être pas, à tout le moins du point de vue du prince William...

Master Archie a été baptisé samedi 6 juillet 2019 en fin de matinée, le jour même de ses 2 mois, dans la chapelle privée du château de Windsor, par l'archevêque de Canterbury, le très révérend Justin Welby, en présence d'un petit comité de 25 personnes : si la reine Elizabeth II ne pouvait y assister - la faute à Harry et Meghan -, il y avait là ses grands-parents (le prince Charles et la duchesse Camilla d'un côté, Doria Ragland de l'autre), son oncle le duc de Cambridge et sa tante la duchesse Catherine, ses parrains et marraines, dont l'anonymat a été farouchement protégé au point qu'ils n'apparaissent pas sur les images officielles, ou encore Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale, soeurs de Lady Di. Autant de membres de la famille des jeunes parents qui ont posé ensemble à 11h54 précisément (l'horloge en arrière-plan en atteste) devant le photographe Chris Allerton, témoin privilégié de certains des moments privés du duc et de la duchesse de Sussex (il avait notamment suivi les coulisses de leur mariage, le 19 mai 2018), dans le Salon Vert du château de Sa Majesté dans le Berkshire. Heureux d'être réunis en cette occasion spéciale. Heureux ? Tous ?

S'ils ont apprécié de voir Archie dans la robe baptismale iconique et couvé par ses parents ravis, les observateurs n'ont pas tardé à épingler le prince William pour la drôle de tête qu'il fait, croyant déceler un inconfort et un sourire forcé qui cristallisent l'impression d'ensemble d'une photo de famille finalement assez glaciale. De quoi relancer les rumeurs d'une entente très relative entre les Cambridge et les Sussex. "Mais qu'est-ce qu'il a, le visage de William ?", s'interroge un utilisateur de Twitter, résumant assez bien la perplexité générale devant la mine jugée "aigrie" et "blasée" du prince de 37 ans. "Je trouve ça assez marrant que William se force autant pour ne pas sourire d'un air suffisant", réagit un autre. "Pourquoi il a l'air aussi coincé ? Ca va pas le tuer de sourire", abonde un troisième.

Pourtant superbe dans une robe rose Stella McCartney au côté de Meghan en Dior, Kate Middleton n'est pas en reste, les internautes pointant le même genre de symptômes de malaise. "Ce n'est pas un vrai sourire sur le visage de Kate. Elle a l'air affligée. Et William tire une tête, comme si ça sentait super mauvais. Ils n'ont pas l'air enchantés d'être là."

Adepte du genre, le Daily Mail a par ailleurs sollicité une experte en langage corporel qui corrobore ces impressions. Etudiant la communication non verbale des protagonistes, Judi James estime que les signes révèlent une ambiance "glaciale" et un "malaise", entre le duc et la duchesse de Cambridge si peu à l'aise et les parents et grands-parents totalement radieux. Selon son analyse, la duchesse Catherine, mains jointes et sourire forcé, adopte une posture qui semble trahir qu'elle est "prête à fuir à tout moment" ou peut-être, de manière moins dramatique, qui dénote sa volonté de se mettre en retrait et de ne pas voler la vedette. William, lui, tiendrait la pose d'un "physionomiste de boîte de nuit", menton relevé, mains devant le bassin et air scrutateur.

Finalement, mieux vaut s'attarder sur l'autre image officielle du baptême, un cliché en noir et blanc dont Archie est la seule vedette et qui devrait faire pour longtemps l'unanimité.