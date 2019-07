Meghan, Harry et le baptême d'Archie : les photos (déjà) dévoilées, mais...

Le prince Harry et Meghan Markle ne voulaient certes aucun intrus samedi 6 juillet 2019 au baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor, ni photographes de presse, ni public, mais, sans doute très conscients de la frustration de leurs admirateurs et de la controverse, ils ont trouvé une habile parade : la diffusion quasi immédiate des images officielles de l'événement.

Deux photos d'Archie, c'est toujours ça de pris...

Archie a été baptisé dans la matinée par l'archevêque de Canterbury Justin Welby aui cours d'une cérémonie dans la chapelle privée du château de Windsor - plutôt que dans la chapelle St-Georges, exposée au public, qui avait accueilli les noces de ses parents. Seules 25 personnes, parmi les plus proches du couple, y assistaient. Comme leurs services l'avaient formellement indiqué au préalable, seul le photographe professionnel Chris Allerton, qui avait déjà saisi les coulisses de leur mariage et de la rencontre d'Archie avec son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II, était habilité à immortaliser ces moments que le duc et la duchesse de Sussex voulaient strictement privés. Relativement avares en images de leur petit protégé depuis sa naissance le 6 mai dernier, qu'ils avaient présenté deux jours après bien à l'abri derrière les murs du château de Windsor, Harry et Meghan ont approuvé seulement deux photographies du baptême. Pour l'instant, du moins.

L'une des deux images, en noir et blanc et surexposée, montre les jeunes parents, de dos sur l'une des terrasses à l'extérieur face à la roseraie du château, en train de regarder avec tendresse leur fils de 2 mois, visiblement ensommeillé dans la fameuse robe baptismale que portèrent avant lui ses cousins George, Charlotte et Louis de Cambridge, réplique de l'originale confectionnée en 1841 pour la princesse Victoria et usée par quelque 62 bébés royaux en 163 ans.

Parrains et marraines hors cadre, la polémique gronde...

L'autre, très conventionnellement, est une photo de groupe réalisée dans le Salon Vert, en (très) petit comité. Le mystère reste donc entier. Archie, les yeux grand ouverts, est sur les genoux de sa maman, son papa assis à leurs côtés sur le sofa. La duchesse Catherine de Cambridge et la duchesse Camilla de Cornouailles les entourent, assises de part et d'autre, tandis que le prince Charles et le prince William se tiennent debout derrière, en compagnie de Doria Ragland, mère de la duchesse de Sussex, de Lady Jane Fellowes et de Lady Sarah McCorquodale, soeurs de Lady Di et tantes du prince Harry. Les parrains et marraines de l'enfant en sont absents, de manière à préserver le secret sur leur identité, un secret qu'Harry et Meghan s'évertuent à jalousement garder, au prix d'une polémique grandissante. Et le texte qui accompagne la publication des deux images sur Instagram n'est pas de nature à l'éteindre...

"Le duc et la duchesse de Sussex, au comble de la joie, partagent le bonheur de cette journée et souhaiteraient remercier tous ceux qui, dans le monde entier, ont témoigné leur soutien. Ils savourent la chance qu'ils ont d'avoir profité de ce moment spécial avec leur famille et les parrains et marraines d'Archie", dit en effet le communiqué, avec une lacune délibérée.

Autre grande absente dans ce portrait de famille : la reine Elizabeth II, qui avait d'autres projets pour son week-end, ce dont le prince Harry et la duchesse Meghan n'ont pas tenu compte... coupables de ne pas avoir vérifié l'agenda royal en choisissant la date du baptême. Après son intense semaine annuelle de célébration estivale en Ecosse, dont le point culminant fut la garden party donnée le 3 juillet à Holyroodhouse, la monarque avait en effet prévu de passer du temps avec son époux le duc d'Edimbourg à Sandringham dans le Norfolk. En juillet 2018, elle n'avait pas pu non plus assister au baptême du prince Louis de Cambridge, au palais St James à Londres.