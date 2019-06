Meghan Markle et Harry : Le baptême d'Archie pour bientôt, mais déjà controversé

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de prendre leurs distances avec les traditions royales. Ce 30 juin 2019, une correspondante du Sunday Times affirme en effet que le duc et la duchesse de Sussex ont prévu de faire baptiser leur fils Archie, bientôt 2 mois, dès la semaine prochaine. Mais soucieux d'élever leur progéniture tel un "citoyen ordinaire", une intention expliquée lors du choix du nom de l'enfant, ils auraient organisé une cérémonie privée, loin des médias.

Le baptême devrait se tenir à la chapelle St George de Windsor, celle-là même où ils se sont mariés au printemps 2018. Le prince Harry y a aussi été baptisé en 1984. Archie devrait ainsi porter la réplique de la fameuse robe en dentelle qui, depuis le premier enfant de la reine Victoria en 1841, est utilisée pour tous les baptêmes royaux. Mais contrairement aux baptêmes de George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), les enfants du prince William et Kate Middleton, les Sussex auraient choisi de célébrer cet événement religieux en toute intimité. Si les Cambridge devraient être de la partie, de même que le prince Charles et Camilla, la reine pourrait quant à elle manquer le baptême pour répondre à un engagement royal. Le palais de Buckingham n'a encore fait aucune annonce mais déjà, les dents grincent outre-Manche.

Selon la biographe royale Penny Junor, cette décision serait une erreur à la lumière des récentes critiques visant le couple. En début de semaine, suite à la publication du rapport annuel des dépenses royales financées par le contribuable, il a été reproché au prince Harry et Meghan Markle d'avoir dépensé 2,7 millions d'euros pour rénover leur nouvelle demeure à Windsor, le Frogmore Cottage. "Ils ne peuvent pas avoir l'un et l'autre, a commenté Penny Junor auprès du Sunday Times. Soit ils font tout de façon privée, payent pour leur maison et disparaissent, ou jouent le jeu comme il faut. Voir Archie et ses parrains marraines arriver au baptême, voilà ce que veulent voir les gens."