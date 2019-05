Meghan Markle et Harry : Les prénoms du bébé enfin révélés...

Quelques heures après la présentation du bébé à la presse, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement révélé le prénom de leur premier enfant ce 8 mai 2019. Les jeunes parents se sont saisis de leur compte Instagram pour leur annonce en image : le petit garçon s'appelle Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Pas de titre royal pour le septième dans l'ordre de succession au trône donc.

"La reine et le duc d'Edimbourg ont fait la connaissance du nouveau-né du duc et de la duchesse de Sussex au château de Windsor. La mère de la duchesse, Doria Ragland était aussi présente. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'annoncer qu'ils ont appelé leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor." Pour accompagner l'annonce, les internautes ont pu découvrir un nouveau portrait de famille signé Chris Allerton, le photographe fétiche de Meghan Markle et Harry.