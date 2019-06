Prince William : Et si un de ses enfants est gay ? Sa réponse forte et touchante

Son message n'est pas passé inaperçu. Comme le rapporte le Daily Mail, le 26 juin 2019 à Londres, le prince William est allé visiter l'association Albert Kennedy Trust pour évoquer le problème des jeunes LGBTQ sans-abri, souvent reniés par leurs parents à cause de leur sexualité. L'occasion pour le futur monarque de 37 ans de partager un point de vue très personnel sur la question. Une première pour un membre de la famille royale britannique.

À la question de savoir comment il réagirait en apprenant que l'un de ses trois enfants était gay, le père de George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a répondu : "J'ai eu l'occasion d'y réfléchir récemment parce que plusieurs parents m'en ont justement parlé. Je pense qu'on ne commence à y songer que lorsqu'on devient parent et je pense qu'évidemment, ça ne me poserait aucun problème (...). Je soutiens pleinement n'importe laquelle de leurs décisions." L'époux de Kate Middleton a alors ajouté : "La seule chose qui m'inquiète, surtout vu leur position particulière, est la façon dont ça serait interprété et perçu." Un discours positif qui a le mérite de dépoussiérer la monarchie et qui a largement été salué sur les réseaux sociaux.