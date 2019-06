Kate Middleton et William: Louis, 13 mois, fait son show au balcon de Buckingham

Comme d'habitude, le prince George de Cambridge était grognon et collait son père ; comme d'habitude, la princesse Charlotte de Cambridge était pétillante et gérait son affaire ; et... pas comme d'habitude, le prince Louis de Cambridge se mêlait à la fête : les enfants du prince William et de Kate Middleton ont été les grands animateurs de la séquence finale de Trooping the Colour, samedi 8 juin 2019 à Londres !

Si Meghan Markle y faisait son grand - et éphémère - retour, en plein congé maternité et parée d'une nouvelle bague, le petit dernier du duc et de la duchesse de Cambridge faisait quant à lui ses grands débuts lors des cérémonies qui marquent solennellement, chaque année le deuxième samedi de juin, l'anniversaire de la reine Elizabeth II, un mois et demi après la date (elle a eu 93 ans le 21 avril).

Après la procession de la famille royale et la parade militaire sur le Mall impliquant pas moins de 1 400 officiers, le dernier temps de la célébration s'est joué au balcon du palais de Buckingham et dans le ciel, où sont passés des avions de chasse de la RAF répandant les couleurs du drapeau britannique. Tout le clan de Sa Majesté s'est donc, dans la plus pure tradition, rassemblé en hauteur, offrant un spectacle qu'on ne voit guère qu'en cette occasion et que le public est toujours très nombreux à acclamer - de loin.

Louis de Cambridge, débuts réussis !

Pour le prince Louis de Cambridge, qui a fêté son 1er anniversaire le 23 avril 2019, c'était une première. A 15 mois, le garçonnet n'a pas démérité, bien au contraire : alors qu'on avait pu l'entrapercevoir derrière les fenêtres de Buckingham avec son frère et sa soeur quelques minutes plus tôt, guettant le retour de ses parents après leur procession (en landau pour Kate, en Alexander McQueen, à cheval pour William, en uniforme de colonel des Irish Guards), il s'est montré très convaincant, une fois sur le balcon, agitant avec beaucoup d'entrain ses deux petits bras tantôt vers la foule, tantôt vers les avions et applaudissant frénétiquement. Bravo, Louis ! Sans doute ne fallait-il pas que l'exercice dure trop longtemps et Kate le faisait sauter dans ses bras pour lui faire garder patience, avant de le confier à son papa, visiblement ravi de l'enthousiasme de son petit garçon.

Devant, la princesse Charlotte, qui avait vécu son premier Trooping the Colour à l'âge de 13 mois, maîtrisait totalement son sujet, confirmant qu'elle est décidément à l'aise dans son rôle. Quant à George, le moins précoce des trois lors de cet événement officiel puisqu'il avait presque 2 ans lors de sa première fois en juin 2014, c'était le moins passionné. Les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge étaient en tout cas à l'unisson d'un certain point de vue : côté look, tous en bleu et blanc !