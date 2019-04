Louis de Cambridge : De nouvelles photos signées Kate pour son 1er anniversaire

L'heure est à la fête du côté des Cambridge. Ce 23 avril 2019, le prince Louis a en effet 1 an ! L'occasion pour le prince William et Kate Middleton de célébrer ce premier anniversaire avec leurs fans en dévoilant de nouveaux clichés de leur benjamin. Trois portraits publiés sur leur compte Instagram, pour le plus grand plaisir de leurs 7,8 millions d'abonnés.

Comme elle l'avait déjà fait pour le prince George (5 ans) et la princesse Charlotte (3 ans), la duchesse de Cambridge a elle-même réalisé les photos de son petit garçon dans le jardin d'Anmer Hall, leur maison de campagne dans le Norfolk, un peu plus tôt ce mois-ci. Sur les images, Louis apparaît tout sourire dans son pull bleu de la marque anglaise Trotters, déjà en rupture de stock, comme c'est généralement le cas avec les vêtements que porte sa célèbre maman.