Meghan Markle enceinte : sa mère à ses côtés pour la dernière ligne droite

Le royal baby doit arriver très prochainement. La mère de Meghan Markle, Doria Ragland a rejoint le Royaume-Uni dimanche 21 avril 2019, après un long voyage en avion depuis Los Angeles. Elle se rend ainsi au chevet de sa fille, quelques jours (ou peut-être même quelques heures) avant qu'elle n'accouche de son premier enfant.

Dans un communiqué publié en octobre dernier par le palais de Kensington, Doria Ragland, 62 ans, avait réagit à l'annonce de la grossesse de sa fille. Elle avait découvert la bonne nouvelle comme le reste du monde. "Madame Ragland est très heureuse d'apprendre cette adorable nouvelle et est impatiente d'accueillir son premier petit-enfant", était-il précisé.

Doria est assistante sociale et professeure de yoga à Los Angeles (Californie, États-Unis). Elle a une relation fusionnelle avec sa fille Meghan, et a été le seule membre de la famille à avoir été invitée au mariage royal, le 19 mai 2018. On imagine que Doria Ragland restera avec sa fille et son petit-enfant quelques jours après la naissance. Certaines sources indiquaient que la future grand-mère allait définitivement déménager de L.A pour habiter avec le prince Harry (34 ans) et Meghan Markle (37 ans) au Frogmore Cottage, à Windsor. Aujourd'hui, People assure que Doria retournera bien à son domicile américain.

Le Daily Mail avait également avancé que la duchesse de Sussex envisagerait sérieusement d'accoucher au Frogmore Cottage, où le couple royal a emménagé début avril, juste à temps pour la naissance. Selon le tabloïd, Meghan n'aurait pas complètement écarté l'idée d'accoucher à l'hôpital. Elle aurait vécu une grossesse des plus confortables, avec le soutien de sa doula. Comme le royal baby n'est que septième dans l'ordre de succession, Meghan et Harry n'ont pas l'obligation de le présenter sur les marches de la clinique, comme l'a toujours fait Kate Middleton. Le palais de Kensignton publiera cependant un communiqué, dès que Meghan Markle sera en train d'accoucher.