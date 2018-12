Louis, Charlotte et George de Cambridge: 1re carte de Noël à 5 pour Will et Kate

Le compte à rebours vers Noël est lancé et, à l'image de Jacques et Gabriella de Monaco, photographiés au pied du sapin par leur mère la princesse Charlene, les jeunes Cambridge ne sont pas en retard : le palais de Kensington a révélé vendredi 14 décembre 2018 la photo de famille que le prince William et Kate Middleton ont choisi d'utiliser pour adresser leurs bons voeux à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec leurs enfants le prince George (5 ans), la princesse Charlotte (3 ans) et le prince Louis (7 mois).

Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux en blue jeans, ont opté pour une mise en scène très casual avec pour décor la campagne environnant Anmer Hall, leur maison dans le Norfolk à Sandringham – où ils se joindront cette année aux festivités de Noël organisées par la reine Elizabeth II. Oeuvre du photographe Matt Porteous, qui suit la petite famille depuis un moment (il a en particulier signé des portraits de George et de Louis), l'image en question a vraisemblablement été réalisée il y a plusieurs semaines, à en juger d'après les branches encore garnies de feuilles jaunissantes : à la faveur des douceurs de l'automne, ce dont un grand soleil et la tenue du duc – manches de chemise retroussées et col ouvert – attestent, William, Kate, George, Charlotte et Louis ont pris la pose au milieu des arbres, confirmant le goût prononcé des Cambridge, depuis la venue au monde de l'aîné de leurs trois enfants, pour les photos en extérieur, "au naturel". L'an dernier, ils y avaient dérogé, proposant au contraire un portrait très institutionnel avec George et Charlotte.

On peut même légitimement penser que ce shooting a eu lieu avant les photos souvenirs officielles du 70e anniversaire du prince Charles, qui avaient permis en novembre de redécouvrir la frimousse du prince Louis, bien changé depuis son baptême quatre mois auparavant, en juillet. En pull clair dans les bras de sa maman, le garçonnet à la solide bouille regarde avec assurance l'objectif, esquissant un sourire, tandis que sa grande soeur Charlotte se tient debout sur une grosse branche contre son papa et que le prince George fait le cascadeur, une jambe en l'air, avec ce sourire qu'on lui connaît bien maintenant.