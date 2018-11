Louis de Cambridge trop cute, cerise sur le gâteau des 70 ans du prince Charles

Confirmant ce que Camilla comme William ont souligné, Chris Jackson a été le témoin privilégié du lien fort que le prince Charles entretient avec ses petits-enfants, un papy joueur et câlin que les petits surnomment "Grandpa Wales" : "C'était un joyeux bazar avec les enfants. C'est un grand-père très impliqué. Il tenait la main de George et Charlotte, il a fait sauter Louis pendant un bon moment. George était très content d'être sur les genoux du prince. Ils ont une relation formidable, elle est un peu plus concrète maintenant que George a grandi", relate le photographe attitré de la famille royale, qui a fait paraître un livre de photographies qu'il lui a consacré, Modern Monarchy, fruit d'un an d'observation au plus près du clan.

Dans le documentaire de BBC One, la duchesse de Cornouailles, grand-mère de cinq petits-enfants de son côté, avait raconté comment son époux se mettait à genoux et rampait par terre avec les enfants, jouant et rigolant pendant des heures, faisant des sons amusants ou adoptant diverses voix pour leur lire les aventures d'Harry Potter. Le prince William, quant à lui, n'a pas cherché à taire sa frustration, considérant que son père, un grand-père "génial", ne prend pas assez de temps pour George, Charlotte et Louis.

Parmi les autres photos diffusées en exclusivité par le Sunday Times, on peut voir le prince Charles partager des moments de rire avec ses fils William et Harry, tous trois en uniforme lors du centenaire de la RAF au mois de juillet dernier, ainsi qu'avec sa soeur la princesse Anne, juste avant l'inauguration du sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, en avril. Sur une autre encore, on peut le voir nourrir les poules de sa résidence de Highgrove House, prendre le soleil dans son jardin ou encore rentrer dans le parc au volant de son Aston Martin DB6 volante (celle que William et Kate avaient empruntée lors de leur mariage), en juillet 2018.