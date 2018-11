Le prince Charles a 70 ans : Kate, Meghan et Louis réunis autour du futur roi

Ce mardi 14 novembre 2018, le prince Charles fête ses 70 ans. À cette occasion, le photographe Chris Jackson, photographe officiel de la famille royale britannique (qui est par ailleurs le mari de la styliste de Kate Middleton, Natasha Archer), a dévoilé deux clichés inédits du futur monarque entouré de son épouse, de ses enfants, petits-enfants et belles-filles. Des clichés complices et adorables qui ne manqueront pas de ravir tous les admirateurs de cette royal family moderne.

Ces photographies ont été capturées le même jour que celle qui a été dévoilée le 9 novembre lors de la diffusion sur BBC One du programme événement Prince, fils et héritier : Charles, 70 ans, et qui mettait en scène le prince Charles avec son plus jeune petit-fils, Louis de Cambridge (7 mois). En témoigne la robe à pois Alessandra Rich de Kate Middleton, qui porte cette même tenue sur les nouveaux clichés.

En costume marine à rayures, le futur roi d'Angleterre et fils de la reine Elizabeth II arbore un sourire ravi pour ces portraits officiels qui réunissent pour la première fois les princes William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan, les adorables têtes blondes George (5 ans, installé sur les genoux de son grand-père adoré), Charlotte (3 ans et très complice avec Camilla) et Louis de Cambridge. Selon le photographe, les clichés ont été pris dans les jardins de Clarence House, résidence officielle du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles.