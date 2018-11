Le prince Charles et Camilla s'amusent bien avec Kylie Minogue, Cheryl et Dynamo

Trois jours après que BBC One a consacré une soirée au prince Charles, diffusant à l'occasion de son tout prochain 70e anniversaire (le 14 novembre) un documentaire riche en témoignages édifiants et images inédites, c'est mardi 13 novembre 2018 au tour de la chaîne ITV de célébrer à sa manière l'événement, avec une soirée de gala enregistrée au Palladium de Londres le 22 octobre dernier. À quelques heures de la diffusion, des images de l'événement ont été diffusées.

Ravi de cet honneur, le prince Charles s'y est rendu avec son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, afin de découvrir les surprises de ce show baptisé We Are Most Amused and Amazed (littéralement : "nous sommes amusés et ébahis au plus haut point"), orchestré conjointement par ITV Studios Entertainment et Spun Gold TV (soit la même équipe qui était à l'oeuvre pour le gala des 90 ans de la reine Elizabeth II).

Rendant hommage au sens de l'humour bien trempé qu'on connaît au prince de Galles, le spectacle incluait notamment la participation des comédiens et comiques Rowan Atkinson (l'inimitable Mr. Bean), Bill Bailey et Omid Djalili (à créditer d'apparitions remarquables dans Le monde ne suffit pas, Gladiator ou encore le récent Mamma Mia 2 – l'hilarant contrôleur, c'est lui !). Mais il mettait également l'accent sur les grandes illusions, une autre forme de spectacle que l'intéressé affectionne, avec des magiciens de renom, tels Dynamo, le duo Penn & Teller ou encore The Ehrlich Brothers.

Grande habituée des festivités royales, la chanteuse australienne Kylie Minogue, en pleine tournée européenne (son Golden Tour sera ce soir à Münich en Allemagne), profitait d'un break dans son calendrier pour venir au Palladium pour les beaux yeux du prince Charles, ravie de pouvoir la saluer une fois de plus en coulisses. D'autres apparitions spéciales étaient au programme, comme celle de la chanteuse Cheryl, de Jim Carter ou encore de Wallace & Gromit.

Les 70 ans du prince Charles seront célébrés le 14 novembre au cours d'un grand banquet au palais de Buckingham.