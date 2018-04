Elizabeth II a 92 ans : Son étonnant anniversaire avec Kylie, Sting et Shaggy !

Samedi 21 avril 2018, Elizabeth II a célébré son 92e anniversaire. Comme le veut la tradition, "l'anniversaire de Sa Majesté a été salué par 41 salves de coups de canon à Hyde Park, rappelle l'AFP. Et 62 à la Tour de Londres, tandis que, lors de la relève de la garde au château de Windsor, une fanfare militaire a interprété 'Joyeux anniversaire'." Dans la soirée, toute la famille royale, ou presque, entourait la souveraine pour un concert en son honneur au Royal Albert Hall. Concert placé sous le signe du Commonwealth dont on a beaucoup parlé lors de cet anniversaire.

Ses représentants ont annoncé vendredi que le prince Charles succéderait à sa mère, Elizabeth, à la tête du Commonwealth. C'est une fonction symbolique et non héréditaire. La reine avait déclaré : "Je souhaite sincèrement que le Commonwealth continue d'offrir stabilité et continuité pour les générations futures et décide qu'un jour, le prince de Galles poursuive cet important travail." Les Premiers ministres Theresa May (Angleterre) et Justin Trudeau (Canada) partagent l'avis de la souveraine. "Il est juste qu'il continue un jour l'oeuvre de sa mère", a déclaré May vendredi après-midi.

De Tom Jones à Kylie

Le Commonwealth, qui réunit 53 pays, était encore au coeur des conversations dans la soirée puisqu'au Royal Albert Hall on l'a célébré presque autant que la reine Elizabeth. Sur scène, se sont succédé des artistes issus de pays de cette organisation qui regroupe d'anciennes colonies du Royaume-Uni, comme Sting (Royaume-Uni), Kylie Minogue (Australie) et Shaggy (Jamaïque). Kylie a chanté dans une sublime robe dorée (clin d'oeil à son album Golden) et accompagnée d'une armée de cowboys très sexy...

À leurs côtés, la reine a pu applaudir le Canadien Shawn Mendes, l'Anglais Jamie Cullum, le Gallois Tom Jones et le choeur sud-africain Ladysmith Black Mambazo. Selon le Telegraph, elle aurait particulièrement applaudi le beau Luke Evans (Gaston dans La Belle et la Bête), un autre Gallois, chantant un air de Broadway. Mais selon nos confrères britanniques, la palme reviendrait au fan club de George Formby, artiste de music-hall connu pour ses performances au ukulélé, star dans les années 1930 : Frank Skinner, Harry Hill et Ed Balls ont repris When Im Cleaning Windows pour le plus grand plaisir d'Elizabeth qui frappait dans ses mains et dodelinait du chef.

Malgré l'absence du prince Philip, en convalescence, et de la duchesse de Cambridge, sur le point d'accoucher - le Telegraph écrit que William jetait de très réguliers coups d'oeil à son portable pendant toute la soirée -, la reine Elizabeth II a pu compter sur la présence de toute sa famille. Le prince Charles et Camilla, la princesse Anne et Timothy Laurence, les princesses Eugenie et Beatrice ou encore Meghan Markle et le prince Harry pour ne citer qu'eux. Ce dernier est justement monté sur scène pour offrir à sa grand-mère son cadeau : il s'agit d'une association dont il est le président, le Queen's Commonwealth Trust, qui vient en aide aux jeunes à travers tout le Commonwealth. A la fin du concert, la reine est montée sur scène où elle a reçu quelques fleurs. Son fils Charles a lancé trois "hourra !" en son honneur. Elle souriait, entourée de tous les artistes qui venait de chanter pour elle.

Pour Zoe Ball, star de la BBC, qui présentait la soirée, c'était tout simplement "la meilleure fête d'anniversaire".