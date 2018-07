George de Cambridge : Sourire canaille pour son 5e anniversaire en photo

C'est un portrait dans la droite ligne de celui de l'an dernier que le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi de dévoiler à l'occasion du 5e anniversaire de leur fils aîné le prince George, à ceci près que celui-ci a été réalisé en extérieur : comme devant l'objectif de Chris Jackson en 2017, il y sourit de toutes ses dents !

En ce dimanche 22 juillet 2018, c'est loin de Londres que le prince George de Cambridge fête ses 5 ans en famille : William, Kate, leurs enfants et les Middleton sont en effet réunis depuis le début de la semaine sur l'île Moustique, leur havre de paix paradisiaque dans les Caraïbes. Mais le portrait du blondinet a bien été réalisé dans la capitale anglaise. Il est l'oeuvre de Matt Porteous, lequel avait signé en 2016 l'irrésistible série d'images de George dans le jardin d'Anmer Hall pour marquer son 3e anniversaire, mais est aussi l'auteur de la récente photo absolument géniale du prince Louis tout rieur dans les bras de Kate le jour de son baptême.

La localisation de la publication faite par le compte Instagram "Kensington Royal" pointe Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, et c'est effectivement là que le photographe Matt Porteous a saisi, le 9 juillet au cours de la réception qui a suivi le baptême du prince Louis, cet instantané du prince George souriant d'un sourire canaille. Un sourire plein de malice qui rappelle celui qu'on le voit faire dans l'une des photographies officielles de l'événement qu'a prises Matt Holyoak. On remarque d'ailleurs que George pose effectivement dans la tenue qu'il portait ce jour-là : un short et une chemisette à col polo blanche avec un liseré bleu de la marque Amaia, de toute évidence celle qu'il avait déjà un mois plus tôt lors de la parade Trooping the Colour.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager cette nouvelle photographie du prince George pour marquer son cinquième anniversaire - merci à tous pour vos gentils messages", dit le message - très conventionnel - qui accompagne l'image.

Loin de l'image d'un petit garçon angoissé, qui se réfugie tout contre son père, par l'effervescence des médias et du public lors de ses apparitions, c'est un George parfaitement épanoui et chenapan, tel que le décrivent ses parents, qui apparaît dans cette nouvelle image. "En vérité, et abstraction faite de ces séances photo stressantes, observait il y a peu la chroniqueuse royale Rebecca English, George est un petit garçon déterminé et, même si sa soeur de 3 ans, Charlotte, lui fait souvent de l'ombre, ses parents disent qu'il a un sacré tableau de chasse de bêtises à son actif." Alors qu'il vient d'achever sa première année d'école et qu'il a par ailleurs commencé à monter à cheval (enfin, à poney pour l'instant), nul doute qu'il va très vite gagner en assurance.

A noter enfin qu'à l'occasion des 5 ans du prince George de Cambridge, la Monnaie Royale a édité une pièce de 5 livres collector figurant la légende de Saint George et le dragon.