George de Cambridge : Le fils de William et Kate a une nouvelle activité

Piano, piscine, tennis et même jardinage : alors qu'il n'a pas encore 5 ans (ce sera le 22 juillet prochain), le prince George de Cambridge a déjà eu l'opportunité de s'initier, en particulier avec sa mère la duchesse Catherine, à un certain nombre d'activités – sans parler de celles auxquelles il a accès depuis qu'il est scolarisé à Thomas's Battersea. Il ajoute une corde à son arc avec une discipline incontournable dans la famille royale britannique : l'équitation.

Fini, le cheval à bascule qu'on pouvait le voir monter fougueusement en avril 2016 devant Barack Obama, alors en visite chez les Cambridge au palais de Kensington : à présent, George fait du cheval, du vrai ! Enfin, du poney, pour débuter... Le jeune prince a en effet commencé à prendre des cours sur le domaine de Windsor, a appris l'hebdomadaire britannique Hello!, et a pour première monture un poney Shetland qui appartient à Zara Phillips, épouse Tindall, cousine germaine de son père William et vice-championne olympique 2012 par équipe de concours complet. "William et Kate avaient vraiment envie de faire faire de l'équitation à George, a confié au magazine une source bien renseignée, c'est quelque chose que tous les membres de la famille royale pratiquent et toute la famille aime les animaux. Évidemment, il est encore petit, alors ils n'ont pas voulu le mettre sur un grand cheval. Ils ont demandé à Zara s'ils pouvaient lui emprunter un de ses poneys Shetland." Très proche de son cousin, la fille de la princesse Anne, qui soigne et entraîne ses chevaux au sein du domaine familial de Gatcombe Park, n'allait certainement pas refuser.

L'héritage en matière de passion équestre de la reine Elizabeth II, cavalière inoxydable à 92 ans, est assuré, d'autant que la princesse Charlotte de Cambridge s'initie elle aussi à la discipline. Elle a même commencé beaucoup plus jeune que son grand frère, avant même son 2e anniversaire ! Et si la duchesse Catherine n'est pas elle-même très intéressée, elle n'hésite pas à encourager le goût de ses enfants pour les chevaux. D'ailleurs, profitant d'une semaine de vacances scolaires de George et Charlotte (qui va à la crèche Willcocks) pour quitter Londres et passer du temps dans leur maison de campagne dans le Norfolk, Anmer Hall, elle les a emmenés le week-end dernier à un événement hippique, le concours complet d'Houghton, à tout juste dix minutes de route. Le prince Louis de Cambridge, troisième enfant auquel elle a donné la vie le 23 avril dernier, était resté sous la garde de sa nourrice Maria Turrion Borrallo ou de sa grand-mère Carole Middleton, tandis que George s'amusait et que Charlotte avait l'occasion de savourer une glace à la fraise.

Kate confiait récemment, dans une lettre ouverte en soutien de la Semaine des hôpitaux pour enfants, chérir "les moments simples en famille", comme le fait de "jouer dehors ensemble". La preuve.