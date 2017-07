Prince George : Nouveau portrait officiel à croquer pour son 4e anniversaire

L'adorable George de Cambridge s'est parfois montré un peu grognon lors du voyage officiel assuré aux côtés de ses parents et de sa soeur Charlotte en Pologne et en Allemagne, accablé par la fatigue. Rien de tout cela pour son nouveau portrait officiel.

Comme le veut la tradition, le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont réalisé un portrait officiel à l'occasion de son anniversaire, le quatrième. C'est quelques heures avant la célébration de celui-ci (le 22 juillet) que le couple royal a dévoilé la fameuse photo, relayée sur le compte Instagram de Kensington Palace.

Ainsi, le craquant portrait a été publié vendredi 21 juillet, juste après la nouvelle apparition très réussie du prince William, Kate Middleton et leurs deux enfants à l'usine Airbus d'Hambourg. Le message suivant accompagne la publication déjà très largement "likée" : "Le duc et le duchesse sont ravis de partager un nouveau portrait officiel du Prince George, afin de marquer son quatrième anniversaire demain. La photo a été prise à Kensington Palace à la fin du mois de juin par Chris Jackson. Le duc et la duchesse sont très heureux de partager ce charmant cliché alors même qu'ils fêtent l'anniversaire du prince George et ils remercient chacun pour les messages bienveillants reçus."

Habillé d'une chemise rayée col Mao, le prince George affiche un large sourire, exposant toutes ses dents. Irrésistible !