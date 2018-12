Jacques et Gabriella de Monaco : Les jumeaux très chic devant le sapin familial

Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco sont définitivement les stars du compte Instagram de leur maman la princesse Charlene, qui semble plus que jamais leur être désormais dédié. Ils viennent d'y faire une nouvelle apparition remarquable, photographiés devant le sapin familial.

"J-12 avant Noël", est-il sobrement inscrit en légende d'une unique image publiée dans la soirée du jeudi 13 décembre 2018. Le compte à rebours est lancé et les enfants du prince Albert II de Monaco et son épouse, qui ont commencé à aller à l'école en septembre dernier, semblent déjà fin prêts, sur leur 31 : Jacques y figure en gilet et pantalon noir, chemise blanche col ouvert et Adidas Superstar aux pieds, tandis que la princesse Gabriella, tête délicatement posée sur l'épaule de son frère et énorme boule de Noël entre les mains, apparaît en robe blanche et ballerines dorées.