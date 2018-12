Jacques et Gabriella de Monaco : Un anniversaire de super-héros pour leurs 4 ans

Le palais princier de Monaco, déjà dans l'ambiance de Noël, était en fête dimanche 9 décembre 2018. Avec un jour d'avance, Gabriella et Jacques ont célébré leurs 4 ans. Les jumeaux de Charlene et Albert de Monaco sont nés le 10 décembre mais il était bien plus facile d'organiser l'événement par un bel après-midi le dimanche que le lundi.

À l'occasion de ce nouvel anniversaire célébré en présence de nombreux enfants, les super-héros étaient à l'honneur. Pour preuve, les photos publiées par leur maman sur sa page Instagram. Jacques est visiblement fan de l'homme araignée puisqu'il portait un pull à l'effigie de Spiderman, tandis que sa soeur est restée bien plus classique. Gabriella portait une longue robe décorée d'étoiles. Tous deux ont eu le droit à leur gâteau et à leurs quatre bougies marquant leurs quatre années de vie, le tout entouré de très nombreux ballons à l'effigie de Superman, Spiderman et autres super-héros.

Pour ce quatrième anniversaire, Gabriella et Jacques ont reçu une surprise qui leur a tout particulièrement plu. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont débarqué avec leurs camions et leurs équipements. L'adorable tandem a eu le privilège de monter à bord, doublement escorté. Sécurité oblige.